Харківщину в Офісі президента віддають Ярославському - джерела УП

https://racurs.ua/ua/n162748-harkivschynu-v-ofisi-prezydenta-viddaut-yaroslavskomu-djerela-up.html

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Олександр Ярославський — фаворит Офісу президента на Харківщині. Як повідомляють джерела «Української правди», Банкова може віддати цей регіон на орбіту впливу бізнесмена.

Видання пише, що наразі кандидатами на голову Харківської ОДА є чинний в.о. керівника області Олександр Скакун та креатура Ярославського Степан Масельський, який свого часу вже був губернатором Харківщини.

УП пише, що обидва кандидати вже були на співбесіді з керівництвом Офісу президента.

Ярославський — український бізнесмен, колишній співвласник «УкрСиббанку», президент будівельної компанії DCH (Development Construction Holding), яка управляє чотирма кар'єрами і п’ятьма родовищами. У сфері впливу Ярославського — ЗАТ «Укрінвест», Сastle Development і ВАТ «Перший КАРЗ». Він також власник ФК «Металіст» і входить в десятку персон, які мають серйозний вплив в Харкові і Харківській області.

1 листопада 2018 року Ярославський потрапив у список санкцій РФ. У рейтингу найбагатших українців 2020 року за версією НВ і Dragon Capital посів 16 місце. Його статки оцінювалися у 447 млн дол.

На виборах мера Харкова 2021 року Ярослвський відкрито підтримав кандидата Ігоря Терехова, який переміг. Терехов працював секретарем міськради за каденції покійного Геннадія Кернеса.

У лютому цього року Ярославський повідомив, що повертається у футбольну сферу. А у справі «Мотор Січі» СБУ викликала бізнесмена на допит як свідка. Зміну власників заводу кваліфікували як державну зраду та диверсію.