Харьковщину в Офисе президента отдают Ярославскому

https://racurs.ua/n162748-harkovschinu-v-ofise-prezidenta-otdaut-yaroslavskomu-istochniki-up.html

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Александр Ярославский — фаворит Офиса президента на Харьковщине. Как сообщают источники «Украинской правды», Банковая может отдать этот регион на орбиту влияния бизнесмена.

Издание пишет, что в настоящее время кандидатами на главу Харьковской ОГА претендует действующий и.о. руководителя области Александр Скакун и креатура Ярославского Степан Масельский, который в свое время был губернатором Харьковщины.

УП пишет, что оба кандидата уже были на собеседовании с руководством Офиса президента.

Ярославский — украинский бизнесмен, бывший совладелец УкрСиббанка, президент строительной компании DCH (Development Construction Holding), управляющей четырьмя карьерами и пятью месторождениями. В сфере влияния Ярославского — ЗАО «Укринвест», Сastle Development и ОАО «Первый КАРЗ». Он также владелец ФК «Металлист» и входит в десятку персон, оказывающих серьезное влияние в Харькове и Харьковской области.

1 ноября 2018 года Ярославский попал в список санкций РФ. В рейтинге самых богатых украинцев 2020 года по версии НВ и Dragon Capital занял 16 место. Его состояние оценивалось в 447 млн ​​дол.

На выборах мэра Харькова в 2021 году Ярославский открыто поддержал кандидата Игоря Терехова, секретаря горсовета времен покойного Геннадия Кернеса. Терехов выиграл выборы.

В феврале этого года Ярославский сообщил, что возвращается в футбол. А по делу «Мотор Сичи» СБУ вызвала бизнесмена на допрос в качестве свидетеля. Смену владельцев завода квалифицировали как государственную измену и диверсию.