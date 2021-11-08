Кулуары Верховной Рады отремонтируют за 42 миллиона. Фото: lb.ua

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Кулуары Верховной Рады Украины решили масштабно изменить.

В парламенте запланировали ремонт, который обойдется налогоплательщикам в почти 42 млн грн. Именно такую сумму аппарат ВРУ потратит на реставрационный ремонт кулуаров. Победу в тендере одержала фирма «Брилиантс Групп», а цена сделки была всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн. Никто из участников цену не снижал. Об этом свидетельствуют данные системы «Прозорро».

Отмечается, что проект реставрации предусматривает пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комнату для работы прессы со шкафчиками на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копи-центр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру и прочее.

Также известно, что за две немецкие приточно-вытяжные установки Wolf из государственного бюджета заплатят по 14,7 млн грн. А два комплекта автоматики для них обойдутся по 578 тыс. грн каждый. За конструкцию из алюминиевых ферм заплатят 1,33 млн грн.

Кроме того, в Раду заказали два длинных стола индивидуального изготовления с травой по 35 тыс. 100 грн и шесть сидений у окна индивидуального изготовления по 17 тыс. 541 грн каждое. По 5 тыс. 417 грн будут платить за стулья для гостей со столиками. Всего заказали 60 таких комплектов. Ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм обойдется в 1 тыс. 696 грн. за 1 кв. м.

Напомним, в Офисе президента запланировали ремонт лифтов. Управление административными домами государственного управления делами запланировало купить два лифта, стоимость каждого из них достигает почти 4 млн грн.