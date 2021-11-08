Запад требует от Зеленского реформу СБУ

СБУ. Фото: Ліга

https://racurs.ua/n162746-zapad-trebuet-ot-zelenskogo-reformu-sbu.html

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Вступление Украины в НАТО возможно только после реформы Службы безопасности Украины (СБУ), считают представители США, НАТО и Европейского Союза в Украине.

Они призвали Раду не тянуть с принятием закона о реформе СБУ. Соответствующее заявление было опубликовано в статье для «Европейской правды».

Этот закон Владимир Зеленский внес в парламент еще 10 марта 2020 года, и он уже успел пройти второе чтение. Закон предусматривает «отбирание» у СБУ правоохранительных функций, в том числе и расследование экономических преступлений (коррупция, контрабанда и другое).

Послы подвергли критике отдельные положения законопроекта, признавая, что они создают условия для нарушения прав человека. В частности, речь идет о:

чрезвычайно широких полномочиях контрразведки, позволяющих нарушать основные права и свободы человека;

сохранение права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;

сохранение изоляторов временного содержания;

недостаточная определенность процедуры аттестации работников СБУ, а также возможность назначения уволенных без конкурса на должности в других ведомствах.

Но все эти недостатки «не должны быть препятствием для скорейшего принятия закона Верховной Радой», считают послы.

Указанные недостатки требуют доработки, особенно на этапе реализации ключевых положений закона по усилению судебного контроля и укреплению механизмов надзора, но они не должны быть препятствием для скорейшего принятия закона Верховной Радой, говорится в статье.

Напомним, ранее мы сообщали, что законопроект о реформе Службы безопасности Украины одобрила Верховная Рада в первом чтении. Его поддержали 285 нардепов. В законе разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскный виды деятельности спецслужбы.

Источник: Европейская правда