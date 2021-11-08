Захід вимагає від Зеленського реформу СБУ

СБУ. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n162746-zahid-vymagaie-vid-zelenskogo-reformu-sbu.html

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Вступ України до НАТО можливий лише після реформи Служби безпеки України (СБУ), вважають представники США, НАТО і Європейського Союзу в Україні.

Вони закликали Раду не тягнути з ухваленням закону про реформу СБУ. Відповідну заяву опублікували у статті для «Європейської правди».

Цей закон Володимир Зеленський вніс до парламенту ще 10 березня 2020 року, і він уже встиг пройти друге читання. Закон передбачає прибрати у СБУ правоохоронні функції, зокрема і розслідування економічних злочинів (корупція, контрабанда та інше).

Посли розкритикували окремі положення законопроекту, визнаючи, що вони створюють умови для порушення прав людини. Зокрема, мова йде про:

надзвичайно широкі повноваження контррозвідки, що дозволяють порушувати основні права та свободи людини;

збереження права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї;

збереження ізоляторів тимчасового тримання;

недостатня визначеність процедури атестації працівників СБУ, а також можливість призначення звільнених без конкурсу на посади в інших відомствах.

Але всі ці недоліки «не повинні бути перешкодою для якнайшвидшого ухвалення закону Верховною Радою», вважають посли.

Вказані недоліки вимагають доопрацювання, особливо на етапі реалізації ключових положень закону щодо посилення судового контролю та зміцнення механізмів нагляду, але вони не повинні бути перешкодою для якнайшвидшого ухвалення закону Верховною Радою, — йдеться у статті.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що законопроект про реформу Служби безпеки України схвалила Верховна Рада в першому читанні. Його підтримали 285 нардепів. У законі розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності спецслужби.

Джерело: Європейська правда