Як виконали указ Зеленського про висадку мільярда дерев, повідомили лісівники

Володимир Зеленський, фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n162745-yak-vykonaly-ukaz-zelenskogo-pro-vysadku-milyarda-derev-povidomyly-lisivnyky.html

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Програму президента України Володимира Зеленського «Зелена країна», яка передбачає висадку мільярда дерев, із червня 2021 року виконано вже на 3,54%.

Вже висаджено 35 млн 439 тис. 417 дерев. Про це повідомляється на сайті держпрограми «Зелена країна».

Згідно з даними сайту, лідерами із заліснення в межах цієї програми є такі регіони:

Житомирська область — 12,69 млн дерев;

Волинська область — 3,25 млн;

Чернігівська область — 2,27 млн;

Львівська область — 2,24 млн;

Київська область — 2,07 млн;

Рівненська область — 1,98 млн.

За винятком тимчасово окупованого Криму, найменше дерев висаджено у таких областях:

Миколаївській 46 тис.;

Херсонській — 19 тис.

Нагадаємо, указ про старт проекту «Зелена країна», мета якого — за 10 років збільшити площі лісів в Україні на 1 млн га, Володимир Зеленський підписав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія» 7 червня.