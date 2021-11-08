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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: EADaily

Як виконали указ Зеленського про висадку мільярда дерев, повідомили лісівники

8 лис 2021, 12:54
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Програму президента України Володимира Зеленського «Зелена країна», яка передбачає висадку мільярда дерев, із червня 2021 року виконано вже на 3,54%.

Вже висаджено 35 млн 439 тис. 417 дерев. Про це повідомляється на сайті держпрограми «Зелена країна».

Згідно з даними сайту, лідерами із заліснення в межах цієї програми є такі регіони:

  • Житомирська область — 12,69 млн дерев;
  • Волинська область — 3,25 млн;
  • Чернігівська область — 2,27 млн;
  • Львівська область — 2,24 млн;
  • Київська область — 2,07 млн;
  • Рівненська область — 1,98 млн.

За винятком тимчасово окупованого Криму, найменше дерев висаджено у таких областях:


  • Миколаївській 46 тис.;
  • Херсонській — 19 тис.

Висаджені дерева, інфографіка: «Зелена країна»

Нагадаємо, указ про старт проекту «Зелена країна», мета якого — за 10 років збільшити площі лісів в Україні на 1 млн га, Володимир Зеленський підписав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія» 7 червня.

Джерело: Ракурс


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