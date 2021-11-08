Как выполнили указ Зеленского о высадке миллиарда деревьев, сообщили лесники

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Владимир Зеленский, фото: EADaily
Как выполнили указ Зеленского о высадке миллиарда деревьев, сообщили лесникиhttps://racurs.ua/n162745-kak-vypolnili-ukaz-zelenskogo-o-vysadke-milliarda-derevev-soobschili-lesniki.htmlРакурс
Программа президента Украины Владимира Зеленского «Зеленая страна», которая предусматривает высадку миллиарда деревьев, с июня 2021 года выполнена уже на 3,54%.
Уже высажены 35 млн 439 тыс. 417 деревьев. Об этом сообщается на сайте госпрограммы «Зеленая страна».
Согласно данным сайта, лидерами по облесению в рамках этой программы являются следующие регионы:
- Житомирская область — 12,69 млн деревьев;
- Волынская область — 3,25 млн;
- Черниговская область — 2,27 млн;
- Львовская область — 2,24 млн;
- Киевская область — 2,07 млн;
- Ровенская область — 1,98 млн.
За исключением временно оккупированного Крыма, меньше всего деревьев высажено в следующих областях:
- Николаевской 46 тыс.;
- Херсонской — 19 тыс.
Напомним, указ о старте проекта «Зеленая страна», цель которого — за 10 лет увеличить площади лесов в Украине на 1 млн га, Владимир Зеленский подписал во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» 7 июня.
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