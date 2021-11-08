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Владимир Зеленский, фото: EADaily

Как выполнили указ Зеленского о высадке миллиарда деревьев, сообщили лесники

8 ноя 2021, 12:54
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Программа президента Украины Владимира Зеленского «Зеленая страна», которая предусматривает высадку миллиарда деревьев, с июня 2021 года выполнена уже на 3,54%.

Уже высажены 35 млн 439 тыс. 417 деревьев. Об этом сообщается на сайте госпрограммы «Зеленая страна».

Согласно данным сайта, лидерами по облесению в рамках этой программы являются следующие регионы:

  • Житомирская область — 12,69 млн деревьев;
  • Волынская область — 3,25 млн;
  • Черниговская область — 2,27 млн;
  • Львовская область — 2,24 млн;
  • Киевская область — 2,07 млн;
  • Ровенская область — 1,98 млн.

За исключением временно оккупированного Крыма, меньше всего деревьев высажено в следующих областях:


  • Николаевской 46 тыс.;
  • Херсонской — 19 тыс.

Высаженные деревья, инфографика: «Зеленая страна»

Напомним, указ о старте проекта «Зеленая страна», цель которого — за 10 лет увеличить площади лесов в Украине на 1 млн га, Владимир Зеленский подписал во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» 7 июня.

Источник: Ракурс


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