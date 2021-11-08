Мошенников задержала СБУ. Фото: пресс-служба

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила международную преступную схему, которая приносила «бизнесменам» в Винницкой области миллионные заработки.

Злоумышленники создали мошеннический бизнес под видом предоставления услуг суррогатного материнства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организовал схему винницкий «бизнесмен». Он создал частные компании, в частности, и псевдоклинику, не имея лицензии на ведение медицинской практики и штата врачей. Схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства, а именно:

заключение фиктивного брака;

внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы;

подыскивали суррогатных матерей.

На самом деле они создавали для клиентов представление о своей легальной деятельности. Злоумышленники были сосредоточены на иностранных «клиентах», подыскиваемых через интернет. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности «ведущей медицинской клиники». За свои мошеннические услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов США. Услугами дельцов воспользовалось по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины.

После получения полной оплаты или большей ее части, злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, считавших, что они участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.

Во время обысков правоохранители нашли медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности, черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и большую сумму иностранных наличных денег.

Организатору и его сообщнице объявили подозрение по ч.4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия и проверка лиц на совершение незаконных соглашений, объектом которых является человек, в частности по ч.2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение по человеку) Уголовного кодекса Украины.