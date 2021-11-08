Последствия обстрелов в поселке Светличное. Фото: украинская делегация в ТКГ

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Поселок в Луганской области боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии.

Сегодня утром, 8 ноября, боевики ЛНР обстреляли поселок Светличное в Сорокинской общине Должанского района. Оккупанты задействовали пушки калибра 122 мм, запрещенные минскими соглашениями. Украинская сторона СЦКК насчитала шесть попаданий. Об этом сообщила Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

В результате обстрелов были сильно повреждены здания и техника водоканала, разрушены помещения и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории. Украинская сторона призвала ОБСЕ как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе.

Украинская делегация отмечает, что оккупационные войска повредили объект критической инфраструктуры, который обеспечивает водоснабжение для мирных жителей по обе стороны линии разграничения, — отметили в ТКГ.

Кроме того, в АО «Луганскгаз» заявили об обстрелах вблизи села Нижнее. В воскресенье, 7 ноября, около 16.00 оккупанты повредили распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села. Вследствие этого возник огненный факел высотой несколько метров. Без газа остались 773 абонента в населенных пунктах Нижнее и Крымское. Газовики обследуют трубопровод и устанавливают степень его повреждения.

Напомним, 7 ноября боевики на Донбассе в очередной раз пренебрегли договоренностями о перемирии и восемь раз нарушали режим прекращения огня. Из-за обстрелов боевиков два военнослужащих получили ранения, сейчас они находятся в больнице. Один защитник Украины погиб.