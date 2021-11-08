Фото поседевшего Зеленского раскритиковали соцсети

Владимир Зеленский поседел, фото: социальные сети

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, недавно опубликовал фото на своей странице в соцсети Instagram, в подписи к которому рассказал о своем «спортивном утре».

Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед, — подписал Зеленский фотоснимок.

Новое селфи Зеленского собрало почти 6 тыс. комментариев, большинство из которых содержали негативную реакцию — пользователи соцсетей, в частности, были возмущены тем, что в условиях вспышки коронавируса и высокой смертности от этого заболевания президент постит «радостные селфи».

Кроме того, пользователи соцсетей заметили, что у 43-летнего Зеленского появились признаки седины.

Ой, не жалеет он себя. Столько работы, столько усилий! Вот только результат пока только — седина, — прокомментировал фотоснимок народный депутат Владимир Вятрович.

На фотоснимках, сделанных 4 ноября, когда Зеленский приходил в Верховную Раду, никакой седины еще не было.