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Ракурс
Снег в Карпатах. Фото: Facebook

Снег и мороз ударили в Карпатах — фото заснеженных гор

8 ноя 2021, 11:58
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Погода в Карпатах сегодня, 8 ноября, удивила снегом и морозом. На горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а температура воздуха опустилась до −2°С мороза.

Ветер северо-западный 5−6 м/с, облачно. Об этом сообщает Gismeteo.

Снег в Карпатах. Фото: FacebookВ течение 8 ноября на Ивано-Франковщине будет преобладать облачная погода. Ночью пройдет умеренный дождь, в горах — с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 5−10 м/сек. Температура ночью составит +2°C-4°C, днем — 8°C-10°C тепла.

Погода в Ивано-Франковске. Фото: GismeteoХолодные воздушные массы придут из Европы и будут постепенно надвигаться на все регионы, двигаясь на восток.

Осадки в Европе. Фото: Gismeteo


Температура в Европе. Фото: GismeteoНапомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в понедельник, 8 ноября, будет прохладной и пасмурной. В центральных областях синоптики обещали продолжительные дожди. В Карпатах ожидали умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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