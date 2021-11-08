Пункт вакцинации в соборе УГКЦ открыли в Киеве. Фото: ugcc.org.ua

https://racurs.ua/n162740-punkt-covid-vakcinacii-vpervye-otkryli-v-ukrainskoy-cerkvi.html

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Впервые пункт вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 открыли в церкви.

В Киеве пункт вакцинации заработал в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви на ул. Никольско-Слободской, 5. Прививки здесь будут делать ежедневно с 10.00 до 17.00. Об этом сообщается на сайте собора.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время богослужения 7 ноября заявил, что украинцам не стоит бояться прививаться и нужно носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки. По его словам, в церкви откликнулись на просьбу Минздрава организовать центры вакцинации в храмах.

Мы получили определенное просьба от Министерства здравоохранения — чтобы так, как обещали когда-то в начале пандемии, открыть наши храмы и монастыри, чтобы можно было там, где есть потребность, организовывать центры вакцинации, — цитирует главу УГКЦ «Укринформ».

Напомним, Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску к Министерству здравоохранения о признании противоправным и недействительным приказ об утверждении перечня профессий, рабочие которых подлежат обязательной вакцинации.

Источник: «Укринформ»