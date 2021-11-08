Пункт вакцинації у соборі УГКЦ відкрили в Києві. Фото: ugcc.org.ua

https://racurs.ua/ua/n162740-punkt-covid-vakcynaciyi-vpershe-vidkryly-v-ukrayinskiy-cerkvi.html

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Вперше пункт вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 відкрили в церкві.

У Києві пункт вакцинації запрацював у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви, що на вул. Микільсько-Слобідській, 5. Щеплення тут робитимуть щоденно з 10.00 до 17.00. Про це повідомляється на сайті собору.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час богослужіння 7 листопада заявив, що українцям не варто боятися вакцинуватися і треба носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки. За його словами, в церкві відгукнулися на прохання МОЗ організувати центри вакцинації в храмах.

Ми отримали певне прохання від Міністерства охорони здоров’я — щоби так, як обіцяли колись на початку пандемії, відкрити наші храми і монастирі, щоби можна було там, де є потреба, організовувати центри вакцинації, — цитує главу УГКЦ «Укрінформ».

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження в справі за позовом до Міністерства охорони здоров’я про визнання протиправним та нечинним наказ щодо затвердження переліку професій, робітники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Джерело: «Укрінформ»