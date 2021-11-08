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Ракурс
Сніг у Карпатах. Фото: Facebook

Сніг і мороз вдарили в Карпатах — фото засніжених гір

8 лис 2021, 11:58
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Погода в Карпатах сьогодні, 8 листопада, здивувала снігом і морозом. На горі Піп Іван Чорногірський випав незначний сніг, а температура повітря сягнула −2°С морозу.

Вітер північно-західний 5−6 м/с, хмарно. Про це повідомляє Gismeteo.

Сніг у Карпатах. Фото: Facebook

Упродовж 8 листопада на Івано-Франківщині переважатиме хмарна погода. Вночі пройде помірний дощ, у горах — із мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5−10 м/сек. Температура вночі становитиме +2°C-4°C, вдень — 8°C-10°C тепла.

Погода в Івано-Франківську. Фото: Gismeteo

Холодні повітряні маси прийдуть із Європи та поступово насуватимуться на всі регіони, рухаючись на схід.

Опади в Європі. Фото: Gismeteo

Температура в Європі. Фото: Gismeteo


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні в понеділок, 8 листопада, буде прохолодною та похмурою. У центральних областях синоптики обіцяли тривалі дощі. У Карпатах очікували помірні дощі, у горах із мокрим снігом.

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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