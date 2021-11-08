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Ракурс
Володимир Зеленський посивів, фото: соціальні мережі

Фото посивілого Зеленського розкритикували соцмережі

8 лис 2021, 12:17
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Володимир Зеленський, президент України, нещодавно опублікував фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram, у підписі до якого розповів про свій «спортивний ранок».

Добрий спортивний ранок. Сушу кофту. До побачення, вчорашня вечеря. Заслужив обід, — підписав Зеленський фотознімок.

Нове селфі Зеленського зібрало майже 6 тис. коментарів, більшість яких містили негативну реакцію — користувачі соцмереж, зокрема, були обурені тим, що в умовах спалаху коронавірусу і високої смертності від цього захворювання президент постить «радісні селфі».

Крім того, користувачі соцмереж помітили, що у 43-річного Зеленського з’явилися ознаки сивини.

Ой не шкодує він себе. Стільки роботи, стільки зусиль! От тільки результат поки лише — сивина, — прокоментував фотознімок народний депутат Володимир В’ятрович.


Варто зазначити, що на фотознімках, зроблених 4 листопада, коли Зеленський приходив до Верховної Ради, ніякої сивини ще не було.

Володимир Зеленський 4 листопада, фото: Ян Доброносов

Джерело: Ракурс


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