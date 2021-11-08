Наслідки обстрілів у селищі Світличне. Фото: Українська делегація у ТКГ

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Ракурс

Селище в Луганській області бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії.

Сьогодні вранці, 8 листопада, бойовики ЛНР обстріляли селище Світличне в Сорокинській громаді Довжанського району. Окупанти задіяли гармати калібру 122 мм, що заборонені мінськими угодами. Українська сторона СЦКК нарахувала шість влучань. Про це повідомила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі в Telegram.

Внаслідок обстрілів були сильно пошкоджені будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії. Українська сторона закликала ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі.

Українська делегація відмічає, що окупаційні війська пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидві боки лінії розмежування, — наголосили в ТКГ.

Крім того, в АТ «Луганськгаз» заявили про обстріли поблизу села Нижнє. У неділю, 7 листопада, близько 16.00 окупанти пошкодили розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу села. Внаслідок цього виник вогняний факел заввишки кілька метрів. Без газу залишилися 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське. Газовики обстежують трубопровід і встановлюють ступінь його пошкодження.

Нагадаємо, 7 листопада бойовики на Донбасі вкотре знехтували домовленостями про перемир’я й вісім разів порушували режим припинення вогню. Через обстріли бойовиків двоє військовослужбовців отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні. Один захисник України загинув.