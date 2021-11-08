Шахраїв затримала СБУ. Фото: прес-служба

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Служба безпеки України (СБУ) викрила міжнародну злочинну схему, яка приносила «бізнесменам» у Вінницькій області мільйонні заробітки.

Зловмисники створили шахрайський бізнес під виглядом надання послуг сурогатного материнства. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Організував схему вінницький «бізнесмен». Він створив приватні компанії, зокрема, і псевдоклініку, не маючи ліцензії на ведення медичної практики і штату лікарів. Схема полягала в тому, що зловмисники пропонували клієнтам пакет послуг для участі в програмі сурогатного материнства, а саме:

укладення фіктивного шлюбу;

внесення свідомо недостовірних даних до медичних документів;

підшукували сурогатних матерів.

Насправді вони створювали для клієнтів уявлення щодо своєї легальної діяльності. Зловмисники були зосереджені на іноземних «клієнтах», яких підшукували через інтернет. Вони розміщували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність «провідної медичної клініки». За свої шахрайські послуги зловмисники отримували від 30 до 50 тисяч доларів США. Послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців і громадян України.

Після отримання повної оплати або більшої її частини, зловмисники припиняли спілкування з клієнтами. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей.

Під час обшуків правоохоронці знайшли медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності, чорну бухгалтерію, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.

Організатору та його спільниці оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії й перевірка осіб на вчинення незаконних угод, об'єктом яких є людина, зокрема за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.