Замену двух лифтов в офисе Зеленского оценили в 4 млн грн. Фото: zikua.tv

https://racurs.ua/n156785-zamenu-dvuh-liftov-v-ofise-zelenskogo-ocenili-v-4-mln-grn.html

Ракурс

Ремонтировать лифты в Офисе президента запланировало Управление административными домами государственного управления делами.

Ведомство 25 июня объявило тендер на капитальный ремонт пассажирских лифтов в корпусе № 1 на ул. Банковой, 11 в Киеве. Ожидаемая стоимость закупки составляет 3,92 млн грн. Об этом сообщается в системе ProZorro.

Реставрация подразумевает замену двух лифтов, они должны быть оборудованы системой автоматической эвакуации пассажиров — во время исчезновения напряжения пассажиры смогут приближаться к ближнему этажу и открыть двери. Также новые лифты должны быть оснащены прорезиненными тяговыми элементами вместо стальных канатов, чтобы уменьшить вибрацию и уровень шума.

Условия торгов предусматривают, что отдельно каждый из участников должен предоставить заказчику эскизный вариант оформления внутренней части кабины лифтов. Гарантийный срок эксплуатации лифтов составит 25 лет.

Сам аукцион состоится 13 июля, а монтаж лифтов должны завершить до 20 декабря 2021 года.

Напомним, Офис президента заказал ремонт дверей, которые повредили во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко, за 235 тыс. грн. Ремонт решили заказать без торгов для немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.