Заміну двох ліфтів в офісі Зеленського оцінили у 4 млн грн. Фото: zikua.tv

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Ремонтувати ліфти в Офісі президента запланувало Управління адміністративними будинками Державного управління справами.

Відомство 25 червня оголосило тендер на капітальний ремонт пасажирських ліфтів в корпусі № 1 на вул. Банковій, 11 у Києві. Очікувана вартість закупівлі становить 3,92 млн грн. Про це повідомляється в системі ProZorro.

Реставрація передбачає заміну двох ліфтів, вони повинні бути обладнано системою автоматичної евакуації пасажирів — під час зникнення напруги пасажири зможуть наближатись до ближнього поверху та відкрити двері. Також нові ліфти повинні бути оснащені прогумованими тяговими елементами замість сталевих канатів, щоб зменшити вібрацію та рівень шуму.

Умови торгів передбачають, що окремо кожен із учасників повинен надати замовнику ескізний варіант оформлення внутрішньої частини кабіни ліфтів. Гарантійний термін експлуатації ліфтів становитиме 25 років.

Сам аукціон відбудеться 13 липня, а монтаж ліфтів повинні завершити до 20 грудня 2021 року.

Нагадаємо, Офіс президента замовив ремонт дверей, які пошкодили під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка, за 235 тис. грн. Ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.