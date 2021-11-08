Кулуари Верховної Ради відремонтують за 42 мільйони. Фото: lb.ua

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Кулуари Верховної Ради України вирішили масштабно змінити.

У парламенті запланували ремонт, який обійдеться платникам податків у майже 42 млн грн. Саме таку суму апарат ВРУ витратить на реставраційний ремонт кулуарів. Перемогу у тендері здобула фірма «Бріліантс Груп», а ціна угоди була всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,52 млн грн. Ніхто з учасників ціну не знижував. Про це свідчать дані системи «Прозорро».

Зазначається, що проект реставрації передбачає прес-центр на 50 місць, президію на п’ять мобільних робочих місць, дві мобільні трибуни, кімнату для роботи преси з шафами на замках, інформаційні стійки, кабінет працівників прес-центру, копі-центр, місця для неформального спілкування та швидких інтерв’ю, мережеву інфраструктуру та інше.

Також відомо, що за дві німецькі припливно-витяжні установки Wolf з державного бюджету заплатять по 14,7 млн грн. А два комплекти автоматики для них обійдуться по 578 тис. грн кожен. За конструкцію з алюмінієвих ферм заплатять 1,33 млн грн.

Крім того, в Раду замовили два довгі столи індивідуального виготовлення з травою по 35 тис. 100 грн та шість сидінь біля вікна індивідуального виготовлення по 17 тис. 541 грн кожне. По 5 тис. 417 грн платитимуть за стільці для гостей зі столиками. Всього замовили 60 таких комплектів. Ковролін Balsan Bolero класу зносостійкості 32 товщиною 8 мм обійдеться у 1 тис. 696 грн. за 1 кв. м.

Нагадаємо, в Офісі президента запланували ремонт ліфтів. Управління адміністративними будинками Державного управління справами запланувало купити два ліфти, вартість кожного з них сягаємайже 4 млн грн.