У Дніпрі поставили на ноги заробітчанина після інсульту, обтяженого COVID-19

Лікар. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162750-u-dnipri-postavyly-na-nogy-zarobitchanyna-pislya-insultu-obtyajenogo-covid-19.html

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Заробітчанина врятували з того світу після інсульту — у нього був COVID-19, який давав мінімальний шанс на видужання.

Чоловіка везли за тисячі кілометрів майже без ознак життя. Про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у своєму Facebook.

За його словами, чоловікові був лише 31 рік, він приїхав на заробітки із Запорізької області. Під час роботи він втратив свідомість. За кордоном йому поставили діагноз «інсульт, ковідна пневмонія» і відправили до барака.

Дружині Дар’ї сказали — вилікувати неможливо. Віталія за тисячі кілометрів везли до Мечникова «швидкою». Тіло, з найменшими ознаками життя, було доставлено до реанімації Мечникова. Аспергільоз з ураженням головного мозку плюс пневмонія. Після обстеження — множинні осередки в головному мозку, діагноз став явним та страшним. Летальність за цих проблем від 90−99%, — розповів лікар.

Через два місяці лікування медикам вдалося зробити неможливе — чоловік встав на ноги.

Валентина Ліснича разом із нейрохірургом Ігорем Кирпою здобули ще одну з численних перемог. Вони зуміли пережити хвилини, коли здавалося, що все вже втрачено, — додав головний лікар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові провели надзвичайно складну операцію на серці одразу двом пацієнтам. Уперше медики Центру серця й судин провели втручання на мітральному клапані — протезування та пластику крізь п’ятисантиметрову щілину між ребрами.