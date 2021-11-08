Американка врятувалась від викрадача за допомогою жесту з ТікТок. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n162753-jest-z-tiktok-dopomig-uniy-amerykanci-vryatuvatysya-vid-pedofila.html

Ракурс

Американській дівчинці вдалося врятуватися від педофіла завдяки жесту з TikTok.

У США 16-річну дівчинку викрав педофіл. Однак їй вдалося врятуватися. Чоловік, який їхав поруч з автомобілем викрадача, звернув увагу на те, що пасажирка показує йому жестами міжнародний універсальний сигнал про допомогу в разі домашнього насильства або інших проблем. Про це повідомляє CNN.

Підліток повернула до очевидця долоню, стиснула великий палець і накрила його іншими пальцями. Цей сигнал постраждала побачила у соціальній мережі TikTok. Чоловік зрозумів її сигнал і повідомив про викрадення поліцію.

Згодом правоохоронці зупинили автомобіль на автомагістралі та затримали 61-річного чоловіка. На задньому сидінні він віз викрадену неповнолітню дівчинку. У телефоні викрадача поліцейські виявили знімки сексуального характеру. Дівчина розповіла, що педофіл провіз її кількома штатами з місця викрадення.

Нагадаємо, у США випускниця середньої школи Флориди Сара Франклін розмістила в TikTok відео, яке в результаті перервало 4 тис. 600 наукових досліджень.

Джерело: CNN