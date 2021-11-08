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Ракурс
Дмитро Саламатін, фото: «Радіо Свобода»

Міністра оборони часів Януковича заочно арештували через відмивання грошей

8 лис 2021, 14:11
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Дмитра Саламатіна, колишнього очільника «Укроборонпрому» та «Укрспецекспорту», а також міністра оборони часів президентство Віктора Януковича, заочно арештував Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Про це повідомляє Telegram-канал NABU Daily.

Разом із Саламатіним так само заочно заарештували ще одного екс-керівника «Укрспецекспорту» — Дмитра Перегудова.

Зазначається, що обох екс-чиновників підозрюють у розтраті на суму понад 23,87 млн дол.

За версією слідства, вони уклали агентську угоду з офшорною компанією General Dynamics Ltd, яка мала б допомагати в укладанні договорів та сприяти їх виконанню з Міноборони Казахстану. Проте фактично ця фірма нічого не робила, хоча й одержала за це кошти.


Інфографіка: NABU Daily

Нагадаємо, у січні 2019 року Генпрокуратура оголосила Саламатіну підозру в державній зраді.

Джерело: Ракурс


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