Дмитро Саламатін, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n162752-ministra-oborony-chasiv-yanukovycha-zaochno-areshtuvaly-cherez-vidmyvannya-groshey.html

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Дмитра Саламатіна, колишнього очільника «Укроборонпрому» та «Укрспецекспорту», а також міністра оборони часів президентство Віктора Януковича, заочно арештував Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Про це повідомляє Telegram-канал NABU Daily.

Разом із Саламатіним так само заочно заарештували ще одного екс-керівника «Укрспецекспорту» — Дмитра Перегудова.

Зазначається, що обох екс-чиновників підозрюють у розтраті на суму понад 23,87 млн дол.

За версією слідства, вони уклали агентську угоду з офшорною компанією General Dynamics Ltd, яка мала б допомагати в укладанні договорів та сприяти їх виконанню з Міноборони Казахстану. Проте фактично ця фірма нічого не робила, хоча й одержала за це кошти.

Нагадаємо, у січні 2019 року Генпрокуратура оголосила Саламатіну підозру в державній зраді.