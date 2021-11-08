Дмитрий Саламатин, фото: «Радіо Свобода»

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Ракурс

Дмитрия Саламатина, бывшего главу «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта», а также министра обороны времен президентства Виктора Януковича, заочно арестовал Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Об этом сообщает Telegram-канал NABU Daily.

Вместе с Саламатиным также заочно арестовали еще одного экс-руководителя «Укрспецэкспорта» — Дмитрия Перегудова.

Отмечается, что обоих экс-чиновников подозревают в растрате на сумму более 23,87 млн дол.

По версии следствия, они заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd, которая должна помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Минобороны Казахстана. Однако фактически эта фирма ничего не делала, хотя и получила за это деньги.

Напомним, в январе 2019 года Генпрокуратура объявила Саламатину подозрение в государственной измене.