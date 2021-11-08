Американка спаслась от похитителя с помощью жеста из Тикток. Фото: Укринформ

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Ракурс

Американской девочке удалось спастись от педофила благодаря жесту с TikTok.

В США 16-летнюю девочку похитил педофил. Однако ей удалось спастись. Мужчина, который ехал рядом с автомобилем похитителя, обратил внимание на то, что пассажирка показывает ему жестами международный универсальный сигнал о помощи в случае домашнего насилия или других проблем. Об этом сообщает CNN.

Подросток повернула к очевидцу ладонь, сжала большой палец и накрыла его другими пальцами. Этот сигнал пострадавшая увидела в социальной сети TikTok. Мужчина понял ее сигнал и сообщил о похищении полицию.

Впоследствии правоохранители остановили автомобиль на автомагистрали и задержали 61-летнего мужчину. На заднем сиденье он вез похищенную несовершеннолетнюю девочку. В телефоне похитителя полицейские обнаружили снимки сексуального характера. Девушка рассказала, что педофил провез ее несколькими штатами с места похищения.

Напомним, в США выпускница средней школы Флориды Сара Франклин разместила в TikTok видео, которое в результате прервало 4 тыс. 600 научных исследований.

Источник: CNN