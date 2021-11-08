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Ракурс
Древний туалет. Фото: Anadolu Agency

Уникальный туалет для актеров раскопали в Турции — ему более 2 тыс. лет (ФОТО)

8 ноя 2021, 14:21
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Древний туалет, который построили еще до нашей эры, раскопали турецкие археологи в городе Смирна.

Он был рассчитан на 12−13 человек и, скорее всего, использовался актерами. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Археологи проводили раскопки руин театра, располагавшегося в древнем городе Смирна. Во время исследования экспертам удалось обнаружить туалет, возраст которого превышает две тысячи лет.

Древний туалет. Фото: Anadolu Agency

Сам театр и уборная были построены около II века до нашей эры и использовались вплоть до V века нашей эры. Это первый случай, когда ученые нашли туалет внутри подобных общественных сооружений во всем Средиземноморском регионе.

Расположение города. Фото: Anadolu Agency

Туалет представляет собой конструкцию высотой около 40 сантиметров, на которой располагаются U-образные сидения. Рядом с ним находится также U-образное корыто глубиной 8−10 сантиметров, в которое набиралась чистая вода. Эрсой полагает, что уборной пользовались актеры, выступавшие в театре, а не зрители — на это указывает расположение туалета.


Напомним, ранее мы сообщали, что масштабную битву в районе ущелья Крап-Сэс между римлянами и ретами обнаружили швейцарские археологи. На место битвы ученым указал древнеримский кинжал, который случайно нашли два года назад в этом месте.

Источник: Anadolu Agency

Источник: Ракурс


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