Древний туалет. Фото: Anadolu Agency

https://racurs.ua/n162754-unikalnyy-tualet-dlya-akterov-raskopali-v-turcii-emu-bolee-2-tys-let-foto.html

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Древний туалет, который построили еще до нашей эры, раскопали турецкие археологи в городе Смирна.

Он был рассчитан на 12−13 человек и, скорее всего, использовался актерами. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Археологи проводили раскопки руин театра, располагавшегося в древнем городе Смирна. Во время исследования экспертам удалось обнаружить туалет, возраст которого превышает две тысячи лет.

Сам театр и уборная были построены около II века до нашей эры и использовались вплоть до V века нашей эры. Это первый случай, когда ученые нашли туалет внутри подобных общественных сооружений во всем Средиземноморском регионе.

Туалет представляет собой конструкцию высотой около 40 сантиметров, на которой располагаются U-образные сидения. Рядом с ним находится также U-образное корыто глубиной 8−10 сантиметров, в которое набиралась чистая вода. Эрсой полагает, что уборной пользовались актеры, выступавшие в театре, а не зрители — на это указывает расположение туалета.

Напомним, ранее мы сообщали, что масштабную битву в районе ущелья Крап-Сэс между римлянами и ретами обнаружили швейцарские археологи. На место битвы ученым указал древнеримский кинжал, который случайно нашли два года назад в этом месте.

Источник: Anadolu Agency