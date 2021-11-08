Преемница Корниенко — главу партии Зеленского найдут «гендерно правильно»https://racurs.ua/n162755-preemnica-kornienko-glavu-partii-zelenskogo-naydut-genderno-pravilno.htmlРакурс
Партию «Слуга народа» вместо решившего сложить полномочия Александра Корниенко может возглавить Елена Шуляк.
Такое назначение будет сделано в рамках программы гендеризации власти. Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Шуляк ранее претендовала на должность министра развития общин и территорий в случае ухода Алексея Чернышева в Киевскую городскую госадминистрацию. Также она являлась номинантом на должность спикера Верховной Рады.
Информацию о возможности избрания Шуляк в своем Telegram-канале подтвердил «слуга» Александр Качура.
Лично я буду рекомендовать на эту позицию (главы партии — ред.) Елену Шуляк, которая, по моему мнению, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы, — отметил Качура. — Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит и именно Елена Шуляк станет новой главой партии!
Напомним, лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию недавно обвинили в оскорблении женщин-военных.
Источник: ZN.ua, Александр Качура