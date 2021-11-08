Партия «Слуга народа» будет избирать нового лидера, фото: УНН

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Партию «Слуга народа» вместо решившего сложить полномочия Александра Корниенко может возглавить Елена Шуляк.

Такое назначение будет сделано в рамках программы гендеризации власти. Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Шуляк ранее претендовала на должность министра развития общин и территорий в случае ухода Алексея Чернышева в Киевскую городскую госадминистрацию. Также она являлась номинантом на должность спикера Верховной Рады.

Информацию о возможности избрания Шуляк в своем Telegram-канале подтвердил «слуга» Александр Качура.

Лично я буду рекомендовать на эту позицию (главы партии — ред.) Елену Шуляк, которая, по моему мнению, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы, — отметил Качура. — Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит и именно Елена Шуляк станет новой главой партии!



Напомним, лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию недавно обвинили в оскорблении женщин-военных.

Источник: ZN.ua, Александр Качура