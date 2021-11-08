В Україні невдовзі можуть з’явитися «офіційні» олігархи, фото: «ТабулАрт»

https://racurs.ua/ua/n162761-koly-vyznachat-pershyh-nominantiv-na-zvannya-oligarha-sprognozuvaly-v-min-usti.html

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«Закон про олігархів» вже опублікований в офіційному виданні «Голос України». В результаті через 180 днів набувають чинності норми, які стосуються осіб, котрі можуть бути визнані олігархами.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, протягом 180 днів олігархам потрібно буде зробити «непростий вибір» — отримати офіційний статус олігарха та потрапити під обмеження, встановлені цим законом або позбутися ознак, які визначають їх як олігархів.

Наприклад, перестати впливати на політику, позбутися монопольного становища або продати медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією, — зазначив Малюська.

Міністр наголошує, що тим, хто «вирішить залишитись олігархом» після набуття чинності законом, буде заборонено:

фінансувати політичні партії;

бути покупцем об'єктів великої приватизації;

фінансувати політичну агітацію.

Контакти чиновників з олігархами або їх представниками будуть публічно декларуватися, а самі олігархи нестимуть істотні репутаційні ризики у діловому світі, — зазначив Малюська.



За словами міністра, найближчим часом з метою імплементації закону про олігархів:

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації;

РНБО затвердити Положення про реєстр олігархів і порядок його формування та ведення, а також розробити такий реєстр.

Введення в дію закону про олігархів припаде на період між травневими святами, тож перші «номінаційні» засідання РНБО будуть можливими з 20-х чисел травня, зазначив міністр.