Астма через зміни клімату – у світі зареєстрували новий діагноз. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/ua/n162762-astma-cherez-zminy-klimatu-u-sviti-zareiestruvaly-novyy-diagnoz.html

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Зміни клімату можуть згубно впливати на здоров’я людей. У Канаді зареєстрували першу у світі пацієнтку, якій поставили діагноз «астма, спричинена змінами клімату».

Літня жінка поскаржилася на проблеми з диханням під час аномальної спеки та лісових пожеж. Про це повідомляє The Science Times.

У 70-річної пацієнтки влітку почалися проблеми з диханням. У цей час у Канаді зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень — понад 46° за Цельсієм.

Жителі міст скаржилися на дим від лісових пожеж. Через спеку за п’ять днів загинуло близько 500 канадців.

Завідувач відділення невідкладної допомоги лікарні у Британській Колумбії вирішив, що астма у жінки розвинулася через зміни клімату.

Причиною захворювання він назвав аномальну спеку та погану якість повітря. Відповідний запис лікар залишив у медичній карті пацієнтки.

Якщо ми не почнемо дивитися на основну причину захворювань, а продовжимо просто лікувати симптоми, ми відставатимемо все сильніше, — заявив лікар.



Після цього він разом із колегами заснував групу «Лікарі та медсестри за здоров’я планети». Спільнота запланувала «виступати за покращення здоров’я шляхом захисту довкілля».

Джерело: The Science Times