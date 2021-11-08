Астма через зміни клімату — у світі зареєстрували новий діагнозhttps://racurs.ua/ua/n162762-astma-cherez-zminy-klimatu-u-sviti-zareiestruvaly-novyy-diagnoz.htmlРакурс
Зміни клімату можуть згубно впливати на здоров’я людей. У Канаді зареєстрували першу у світі пацієнтку, якій поставили діагноз «астма, спричинена змінами клімату».
Літня жінка поскаржилася на проблеми з диханням під час аномальної спеки та лісових пожеж. Про це повідомляє The Science Times.
У 70-річної пацієнтки влітку почалися проблеми з диханням. У цей час у Канаді зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень — понад 46° за Цельсієм.
Жителі міст скаржилися на дим від лісових пожеж. Через спеку за п’ять днів загинуло близько 500 канадців.
Завідувач відділення невідкладної допомоги лікарні у Британській Колумбії вирішив, що астма у жінки розвинулася через зміни клімату.
Причиною захворювання він назвав аномальну спеку та погану якість повітря. Відповідний запис лікар залишив у медичній карті пацієнтки.
Якщо ми не почнемо дивитися на основну причину захворювань, а продовжимо просто лікувати симптоми, ми відставатимемо все сильніше, — заявив лікар.
Після цього він разом із колегами заснував групу «Лікарі та медсестри за здоров’я планети». Спільнота запланувала «виступати за покращення здоров’я шляхом захисту довкілля».
Джерело: The Science Times