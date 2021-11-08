В Ливерпуле продают дом Джорджа Харрисона, фото: BBC

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В Ливерпуле продают дом одного из участников легендарной группы The Beatles Джорджа Харрисона.

В этом доме Харрисона вырос и вместе с Полом Маккартни и Джоном Ленноном провел первые репетиции их школьной группы, впоследствии ставшей The Beatles, сообщает BBC.

Этот дом, расположенный на улице Аптон-Грин в небогатом ливерпульском районе Cпек, Харрисоны получили от государства в 1949 году, поскольку раньше их семья с четырьмя детьми жила в крошечном доме с двумя спальнями.

Харрисон жил здесь до 1962 года, а в 1965 году, уже став знаменитым и богатым, музыкант купил своим близким дом в зажиточном районе недалеко от Ливерпуля.

Дом Харрисона будет продан на аукционе. Ожидается, что его стоимость будет составлять от 160 тыс. до 200 тыс. фунтов — несколько выше средней цены недвижимости в этой части Ливерпуля.

Отмечается, что с тех пор здание неоднократно ремонтировалось, однако некоторые его части, в том числе ванна, раковина, входная дверь и сарай во дворе, остаются неизменными со времен Харрисона.

В этом доме Джордж учился играть на гитаре, и просто поразительно видеть фотографии группы, которая там репетировала в начале 1960-х, — говорит директор аукционного дома Пол Фейрвезе.

Поселившись в этом районе, Харрисон начал ходить в начальную школу Довдейл, где также учился Леннон. Однако тогда они еще не знали друг о друге — Леннон на два с половиной года старше Харрисона.

Спустя несколько лет после этого Леннон создаст свою первую школьную группу The Quarrymen, к которой в октябре 1957 года присоединится Маккартни, а в начале 1958 года — Харрисон, друживший с Маккартни. В 1960 году эта группа была переименована в The Beatles.

Источник: BBC