Невакцинированных учителей начали отстранять от работы. Фото: pedrada.com

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Обязательная вакцинация от коронавируса в Украине касается работников сферы образования. Однако не все педагоги хотят прививаться, поэтому невакцинированных учителей начали отстранять от работы.

К примеру, в Ивано-Франковской общине отстранили 76 невакцинированных работников образования. Пока не будут работать 48 учителей и 28 техработников. Невакцинированные педагоги могут обучать учеников, если получат хотя бы одну дозу вакцины. Об этом сообщает издание «Суспільне».

Также 55 работников учебных заведений Ужгорода отстранили 8 ноября от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Эти сотрудники не будут получать заработную плату, однако место за ними сохранится до завершения карантина.

Тем временем в Одессе 95% из 17 тыс. работников образования получили вакцину от COVID-19. Остальных 850 человек, согласно постановлению Минздрава, отстранят от работы. Отмечается, что не привились от коронавируса в основном технические работники, а не учителя, поэтому отстранение в условиях дистанционного обучения не повлияет на учеников.

В селе Трискини в Ровенской области несколько десятков родителей 8 ноября пришли в школу с протестом против дистанционного обучения. Учебное заведение перевели в онлайн-режим в сентябре из-за того, что в школе низкий процент вакцинированных педагогов. В общей сложности в общине 20 школ, где не вакцинировались 100% работников.

По оперативным данным, 8 ноября по меньшей мере одной дозой от COVID-19 вакцинировано почти 93% работников школ. Двумя дозами привито больше 492 тыс. работников учреждений общего среднего образования или 76,2%. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ демонстрируют:

Хмельницкая область — 99%;

Николаевская — 97,5%;

Киевская — 97,4%;

Харьковская — 96,8%;

Донецка — 96%.

Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки Украины обратился в Кабмин, Минздрав и МОН, чтобы урегулировать проблему, связанную с отстранением от работы сотрудников учебных, которые отказались вакцинироваться.

В комитете сообщили, что отстранение педагогов и других работников образования от работы приведет к непредсказуемым ситуациям, потому что никому будет обучать, обслуживать котельные или пищеблоки.

Источник: «Суспільне»