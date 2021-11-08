В Україні триває вакцинація від коронавірусу

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19. Її лікарі видаватимуть пацієнтам, у котрих є тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Форму № 028−1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада. Про це повідомляє преc-служба відомства.

Зазначається, що ця форма заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та «Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень».

У відомстві наголошують, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19 (наприклад, важка алергічна реакція на першу дозу цієї вакцини чи один із її компонентів).

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань, — наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ раніше публікувало перелік протипоказань до вакцинації від коронавірусу.