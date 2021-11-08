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Ракурс
Разумков готовился к отставке – его объединение в Раде созвучно названию партии

Разумков готовился к отставке — его объединение в Раде созвучно названию партии

8 ноя 2021, 17:06
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Дмитрий Разумков, экс-председатель Верховной Рады, создал межфракционное депутатское объединение «Разумная политика».

Движение «Честно» проверило реестр партий и выяснило, что такое название уже есть в реестре. Сама партия была зарегистрирована еще в мае 2014 года в Киеве под названием «Мы украинцы». В сентябре 2020 года название изменили на «Разумную политику».

С момента регистрации партию возглавлял адвокат и психолог Андрей Мурашов, помощник полтавского мажоритарщика Ивана Четверикова.

По указанному контактному телефону ответил мужчина, который отказался представиться, но отметил, что это частный номер и он не имеет никакого отношения к упомянутой политической силе.

В то же время, этот номер телефона также фигурирует в системе YouControl как телефон основателя партии Андрея Мурашова и юридической компании «Пилот».

С сентября 2020 года партию возглавляет Василий Бублик, также являющийся основателем сельскохозяйственного предприятия ООО «Агросоюз Юг».


Разумков пока не дал комментариев относительно того, планирует ли он развивать новую партию или название в этом случае стало случайным совпадением.

Напомним, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал 8 ноября письмо о создании межфракционного объединения и список вошедших в это объединение депутатов.

Источник: Ракурс


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