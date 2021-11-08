Мігранти штурмують польсько-білоруський кордон, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162773-polyaky-vidbylysya-nelegaly-rozbyly-tabir-na-kordoni-video.html

Ракурс

Нелегальні мігранти, які сьогодні, 8 листопада, намагалися прорватися крізь прикордонні загорожі на територію Польщі, не змогли цього зробити.

Тож вони на ніч розбили табір безпосередньо біля кордону з білоруського боку. Відповідне наметове містечко зняли з вертольота.

Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej �� (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Кількість мігрантів оцінюється у приблизно 3 тис. осіб.

Втім, у Польщі вважають, що заспокоюватися ще рано — очікується, що в наступні години напади на кордоні посиляться. Про це заявив очільник Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох, повідомляє прес-служба Канцелярії польського президента Анджея Дуди.

Зазначається, що Дуда розглядає можливість скликання Ради національної безпеки Польщі.

Міністерство національної безпеки та оборони Польщі опублікувало відео, яке демонструє, що спроби прорвати кордон мігрантами відбуваються «під пильним оком і контролем» білоруських силовиків.

Також відомство опублікувало інші відеоролики, які демонструють, як мігранти намагаються перерізати колючий дріт на кордоні за допомогою спеціальних ножниць та нищать загородження лопатами.

Нагадаємо, колона з кількох сотень мігрантів сьогодні, 8 листопада, вранці, вирушила до білорусько-польського кордону. У зв’язку з цією ситуацією, Польща привела частину військ у бойову готовність.