Спецслужби РФ і Мінська силою змусили мігрантів проривати кордон - Польща

https://racurs.ua/ua/n162786-specslujby-rf-i-minska-sylou-zmusyly-migrantiv-proryvaty-kordon-polscha.html

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Ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі, куди режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка звозить мігрантів й влаштовує провокації, прокоментував польський віце-міністр національної оборони Марцін Оцєпа. За його словами, Варшава не хоче мілітаризувати цю кризу, тому не варто для її вирішення залучати сили НАТО.

Зараз у районі Кузниці Білостоцької з білоруського боку перебувають близько тисячі мігрантів, що намагаються перетнути кордон, пише «Польське радіо».

Ми маємо справу безпосередньо із діяльністю білоруських та російських спецслужб, а також всіх інших воєнізованих формувань, що застосовують силу, аби примушувати мігрантів до натиску на польський кордон. І це ситуація, якої навчатимуться у підручниках усі ті, хто вивчає як міжнародні відносини, так і питання безпеки і оборони. Бо з такою ситуацією Захід ще не стикався, — констатував Оцєпа.

Біля кордону перебувають працівники Прикордонної служби Польщі, котрим допомагають Війська територіальної оборони, поліції та антитерористичних формувань.

Військо має лише допоміжну функцію. Ми не хочемо мілітаризувати кризи, тому не варто залучати НАТО, — підтвердив польський віце-міністр.

Водночас міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер закликав Європейський Союз «вжити заходів», щоб допомогти зупинити приплив мігрантів із Білорусі. Берлін підтримує рішення Варшави щодо будівництва постійного загородження на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні значно загострилася. Туди Мінськ звіз велику групу мігрантів, котра рухалася до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном.

Джерело: «Польське радіо»