Судова реформа - сформовано склад Етичної ради ВРП

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Судова реформа в Україні дещо пришвидшилася. Посадовці Вищої ради правосуддя (ВРП) відмовилися підписати список з кандидатами в Етичну раду. Тепер цей орган створений автоматично.

Етична рада покликана встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

Склад Етичної ради сформували відповідно до положень закону України, який ухвалили 14 липня.

Членами Етичної ради стали:

суддя Верховного суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич;

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун;

суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін;

суддя Верховного суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді;

суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер;

колишній генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Етична рада складається з трьох міжнародних експертів, яких пропонують міжнародні організації, які співпрацюють з Україною в галузі судової реформи та боротьби з корупцією. Інших трьох кандидатів пропонує Рада суддів. Остаточний список мав підписати голова ВРП, але інтрига у тому, що його сьогодні немає, є в.о. голови ВРП.

Це й стало формальною причиною для такої стратегії ВРП. Закон не передбачає можливості підпису в.о. або заступника голови Вищої ради правосуддя — Олексія Маловацького.

Тому Етична рада утворилася автоматично у складі перших трьох прізвищ зі списку міжнародників та перших трьох зі списку Ради суддів.

2 листопада до Вищої ради правосуддя надійшов список рекомендованих Радою суддів України кандидатів. Міжнародники визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня.

Відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», у разі якщо голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними.

Тепер в Етичної ради є шість місяців, щоб оцінити відповідність критеріям професійної етики та доброчесності членів ВРП (крім голови Верховного суду).

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сформування складу Етичної ради. Він вважає, що цей крок «допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи».

Нагадаємо, що судова реформа в Україні оскаржується Верховним судом. До Конституційного суду надійшло подання щодо перевірки конституційності абзаців про порядок призначення на посади членів ВРП.