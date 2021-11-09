Судебная реформа — сформирован состав Этического совета ВCП

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Судебная реформа в Украине несколько ускорилась. Чиновники Высшего совета правосудия (ВСП) отказались подписать список с кандидатами в Этический совет. Теперь этот орган создан автоматически.

Этический совет призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

Состав Этического совета сформирован в соответствии с положениями закона Украины, который был принят 14 июля.

Членами Этического совета стали:

судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич;

судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун;

судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Северин;

судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди;

судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер;

бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Этический совет состоит из трех международных экспертов, предлагаемых международными организациями, которые сотрудничают с Украиной в области судебной реформы и борьбы с коррупцией. Остальных трех кандидатов предлагает Совет судей. Окончательный список должен был подписать председатель ВСП, но интрига в том, что его на сегодняшний день нет, есть и.о. председателя ВСП.

Это и стало формальной причиной такой стратегии ВСП. Закон не предусматривает возможность подписи и.о. или заместителя главы Высшего совета правосудия — Алексея Маловацкого.

Поэтому Этический совет образовался автоматически в составе первых трех фамилий из списка международников и первых трех из списка Совета судей.

2 ноября в Высший совет правосудия поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов. Международники определили список международных экспертов еще 10 сентября.

В соответствии с законом «О Высшем совете правосудия», в случае если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов Этического совета в определенный срок, три первых кандидата из списков Совета судей Украины и международных организаций считаются назначенными.

Теперь у Этического совета есть шесть месяцев, чтобы оценить соответствие критериям профессиональной этики и добродетели членов ВСП (кроме председателя Верховного суда).

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал формирование состава Этического совета. Он считает, что этот шаг «поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы».

Напомним, что судебная реформа в Украине оспаривается Верховным судом. В Конституционный суд поступило представление о проверке конституционности абзацев о порядке назначения на должности членов ВСП.