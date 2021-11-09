ЄС покарав режим Лукашенка за кризу на кордоні з Польщею візовими обмеженнями

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Криза на кордоні Білорусі з ЄС, а саме у Польщі, спонукала Євросоюз до нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Рада ЄС 9 листопада вирішила частково призупинити дію угоди з Мінськом про спрощений візовий режим. Обмеження наразі запроваджуються стосовно білоруських офіційних осіб.

Зазначається, що рішення не торкається пересічних білорусів.

Неприпустимо, щоб Білорусь грала з життям людей із політичною метою. Сьогоднішнє рішення ще раз показує нашу спільну рішучість продовжувати боротьбу з цією гібридною атакою, що триває, — заявив міністр внутрішніх справ Словенії та голова Ради внутрішніх справ Альош Хойс.

Рішення поширюється на посадових осіб білоруського режиму та стосується видачі віз для багаторазового в’їзду і знижених зборів за заяви на візу.

Нагадаємо, що 8 листопада криза на кордоні загострилася. Понад 4 тис. мігрантів намагалися форсувати загородження з боку Білорусі і розбили табір на кордоні. Збройні сили Польщі приведені у стан бойової готовності.

Сьогодні Польща закрила КПП «Кузня», один з найбільших в районі Гродно. Продукти, що швидко псуються, направлять до пропускного пункту Берестовиця-Бобрівники. На автовокзалі Гродно всі автобусні рейси до Польщі закриті, пустити транспорт через інші пункти пропуску поки що немає можливості. На КПП «Брузги» автомобілів на виїзд чи в’їзд наразі немає.