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Ракурс
Рівень госпіталізацій стабілізувався в Україні

Рівень госпіталізацій стабілізувався в Україні (ІНФОГРАФІКА)

9 лис 2021, 12:38
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Рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19 стабілізувався в Україні. Про це свідчать дані, оприлюднені Центром економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE).

Другий тиждень поспіль рівень госпіталізацій та захворюваності показують тренд на стабілізацію. Однак смертність продовжує зростати (+18% за тиждень), за нашими прогнозами, пік очікується вже найближчими днями, — зазначив очільник Центру Юрій Ганиченко.

З його слів, ризик відновлення зростання кількості нових випадків залишається високим. Наразі у 17 областях України запроваджено «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Черкаська, Вінницька і Харківська області перебувають у зоні ризику.


Нагадаємо, в Європі змінилися лідери за рівнем захворюваності: Бельгія та Чехія замістили Велику Британію та Росію. Україна — без змін на третьому місці серед антилідерів. Також Україна посіла друге місце серед найбільших країн Європи за рівнем смертності на 100 тис. населення.

7 листопада у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирували Росія, Україна і США.

Джерело: Ракурс


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