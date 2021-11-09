Перелік професій з обов’язковою вакцинацією розширило МОЗ — діятиме з 9 грудня

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Перелік обов’язкових для щеплення від коронавірусу професій Міністерства охорони здоров’я. МОЗ дало місяць на вакцинацію нових категорій працівників, яких після 9 грудня відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому 9 листопада на сайті профільного відомства.

Йдеться про працівників:

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, — констатували в МОЗ.



Разом з тим, у відомстві додали, що громадяни, у яких підтверджені «абсолютні протипоказання до проведення щеплень не підлягатимуть обов’язковій вакцинації».

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, на сьогодні в Україні вакциновано понад 80% медпрацівників, а в ковідних відділеннях та пунктах екстреної госпіталізації вакциновані майже 100% працівників медзакладів.