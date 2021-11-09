“Ковід”-смертність сягнула рекордних 833, захворіли майже 19 тис. осіб - МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162781-kovid-smertnist-syagnula-rekordnyh-833-zahvorily-mayje-19-tys-osib-moz.html

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833 смерті від коронавірусної хвороби COVID-19 підтвердили в Україні станом на ранок вівторка.

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 тис. 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 тис. 183, медпрацівників — 426), — йдеться у Фейсбук-повідомленні Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано майже три тисячі пацієнтів. На жаль, 833 українці померли від наслідків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3 млн осіб. Хвороба забрала життя 73 тис. 390 громадян.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Дніпропетровській області (2 тис. 42),

Одеській області (1 тис. 516),

Львівській області (1 тис. 352),

Харківській області (1 тис. 314),

Києві (1 тис. 204).

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, — підсумували у МОЗ.

8 листопада в Україні 240 тис. осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали понад 140 тис. українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11,5 млн громадян. Повністю імунізовані — 8 млн осіб.