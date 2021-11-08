9 листопада – свято завтра та день в історії. Фото: mynizhyn

https://racurs.ua/ua/n162780-9-lystopada-svyato-zavtra-ta-den-v-istoriyi.html

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Свято 9 листопада — День української писемності та мови. Дата святкується щороку, починаючи з 1997 року, коли президент Леонід Кучма підписав відповідний указ про встановлення свята.

Дата припадає на важливе православне свято — день пам’ятіНестора Літописця. Саме він був послідовником творців писемності слов’ян Кирила і Мефодія.

Нестор Літописець написав «Повість минулих літ». Дослідники вважають, що писемна українська мова починається з його творів.

Термін «українська мова» почали вживати з XVI століття, щоб позначити мову українців, які проживали на цих землях під час панування Речі Посполитої. Вона належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. У світі налічується понад 45 млн людей, які розмовляють українською мовою.

Починаючи з 2000 року, на національному радіо проводиться диктант для всіх, хто виявив бажання перевірити свої знання української. Також українці святкують Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

У світі відзначається Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму. Його заснували як день пам’яті, коли Третій рейх провів першу наймасштабнішу акцію фізичного насильства у відношенні до євреїв.

День ангела святкують Андрій, Афанасій, Іван, Максим, Марк, Микола, Сергій, Степан.

День в історії: