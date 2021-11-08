9 ноября – праздник завтра и день в истории. Фото: mynizhyn

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Праздник 9 ноября — День украинской письменности и языка. Дата отмечается ежегодно, начиная с 1997 года, когда президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ об установлении праздника.

Дата приходится на важный православный праздник — день памяти Нестора Летописца. Именно он был последователем творцов письменности славян Кирилла и Мефодия.

Нестор Летописец написал «Повесть временных лет». Исследователи считают, что письменный украинский язык начинается с его работ.

Термин «украинский язык» начали употреблять с XVI века, чтобы обозначить язык украинцев, проживавших на этих землях во время господства Речи Посполитой. Он принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи. В мире насчитывается более 45 млн человек, говорящих на украинском языке.

Начиная с 2000 года, на национальном радио проводится диктант для всех, кто изъявил желание проверить свои знания украинского. Также украинцы празднуют Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

В мире отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма. Его основали как день памяти, когда Третий рейх провел первую самую масштабную акцию физического насилия в отношении евреев.

День ангела празднуют Андрей, Афанасий, Иоанн, Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан.

День в истории: