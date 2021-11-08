Новую вспышку опасного вируса зарегистрировали в Индии. Фото: CDC

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В Индии объявлена вспышка нового вируса Зика. Инфекция быстро распространяется, из-за чего властями было принято решение сформировать бригаду экстренной помощи.

По меньшей мере 89 человек, в том числе 17 детей, заразились вирусом Зика в Канпуре, самом густонаселенном городе индийского штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

После того как 23 октября был зарегистрирован первый случай заражения этим вирусом, число инфицированных неуклонно растет, заразилась и беременная женщина.

Вирус Зика вызывает у людей болезнь, характерными симптомами которой являются небольшое повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, утомление, головная и суставная боль, лихорадка и опухание суставов

Впервые этот вирус был выявлен у мартышек в Уганде еще в 1947 году. Первый зарегистрированный случай заражения человека произошел в Нигерии в 1954 году, и с тех пор вспышки этого заболевания отмечались в Африке, Юго-Восточной Азии и в островных тихоокеанских государствах.

В мае 2015 года вирус достиг Бразилии и начал стремительно там распространяться, причем методов лечения лихорадки Зика не существует, можно лишь попытаться избежать укуса комаров-переносчиков этого вируса.

При этом летальные исходы редки и лишь у одного из пяти зараженных проявляются симптомы заболевания.

В феврале 2016 года ВОЗ признала эту болезнь такой, которая может оказывать серьезное влияние на здоровье населения и может быстро распространяться в международных масштабах.

Напомним, смертность в Украине и мире может вырасти вдвое из-за туберкулеза. Такие прогнозы дают специалисты ВОЗ на фоне влияния пандемии COVID-19.

Источник: Hindustan Times