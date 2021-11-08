Смертность в Украине может увеличиться вдвое – в чем причина. Фото: Буквы

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Смертность в Украине и мире может вырасти вдвое из-за туберкулеза. Такие прогнозы дают специалисты ВОЗ на фоне влияния пандемии COVID-19.

Одной из причин такого прогноза является схожесть симптомов коронавируса и туберкулеза. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

При туберкулезе начало болезни проходит более плавно, в отличие от «ковида», который проявляет себя очень резко.

Главными отличиями туберкулеза являются потливость по ночам и беспричинное снижение веса. Об инфицировании коронавирусом может свидетельствовать боль в горле и голове.

Кроме того, коронавирусу свойственен сухой кашель, а при туберкулезе обычно наблюдается мокрый.

Среди общих характеристик — низкая температура на начальных стадиях заболевания и одышка при физических нагрузках. При тяжелых формах заболеваний возможно откашливание кровью.

Эксперты отметили, что и коронавирус, и туберкулез излечимы. Нужно внимательно следить за состоянием своего организма и вовремя обращаться к врачу.

Напомним, врачи считают, что пандемия в Украине остановится, когда большинство украинцев переболеет COVID-19. Если показатели заболеваемости будут оставаться такими же высокими, то через несколько месяцев украинцы получат коллективный природный иммунитет.