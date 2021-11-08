Смертність в Україні може збільшитися вдвічі – в чому причина. Фото: Букви

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Смертність в Україні та загалом у світі може зрости вдвічі через туберкульоз. Такі прогнози дають фахівці ВООЗ на фоні впливу пандемії COVID-19.

Однією з причин такого прогнозу є схожість симптомів коронавірусу та туберкульозу. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

При туберкульозі початок хвороби є більш плавним, на відміну від «ковіду», який проявляє себе дуже різко.

Головними відмінностями туберкульозу є пітливість ночами та безпричинне зниження ваги. Про інфікування коронавірусом може свідчити біль у горлі та голові.

Окрім того, коронавірусу властивий сухий кашель, а при туберкульозі зазвичай спостерігається мокрий.

Серед спільних характеристик — низька температура на початкових стадіях захворювання і задишка при фізичних навантаженнях. При важких формах захворювань можливе відкашлювання кров’ю.

Експерти зазначили, що і коронавірус, і туберкульоз є виліковними. Потрібно уважно стежити за станом свого організму та вчасно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, лікарі вважають, що пандемія в Україні зупиниться, коли більшість українців перехворіє на COVID-19. Якщо показники захворюваності залишатимуться такими ж високими, то за кілька місяців українці отримають колективний природний імунітет.