Порошенко в рассрочку продал «5 канал» и «Прямой» — что произошло

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности», не хочет попасть в список олигархов. Политик продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Свободные медиа».

Каналы продали по рыночной цене, но в рассрочку. Причиной стал закон об олигархах, который недавно подписал Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении медиа-холдинга.

Владельцами каналов являются медийщики, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива медиа — таким образом трудовые коллективы являются крупнейшим акционером.

Согласно требованиям антикоррупционного законодательства, народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть их трудовым коллективам.

Документы соглашения предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль холдинга.

Новые владельцы «Свободных медиа» в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Напомним, в феврале Петр Порошенко купил телеканал «Прямой», который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко. У политика в течение последних лет неоднократно спрашивали, является ли он фактическим владельцем телеканала — он это отрицал.