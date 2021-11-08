Беларусь внезапно прекратила экспорт электроэнергии в Украину (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n162777-belarus-vnezapno-prekratila-eksport-elektroenergii-v-ukrainu-dokument.htmlРакурс
Беларусь с ноября прекращает поставки электроэнергии на территорию Украины. Причины такого решения пока не известны.
Соответствующее письмо компании «Белэнерго» опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook энергетический эксперт Ольга Кошарная.
ГПО «Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых контрактов также не планируется, — сказано в документе.
Письма получили украинские компании — участники рынка электрической энергии. Документ датирован сегодняшней датой и несмотря на то, что импорт из Беларуси 8 ноября состоялся, в дальнейшем его уже не будет.
«Ракурс» сообщал, что два дня назад Украина снова начала получать электроэнергию из Беларуси. Поставки осуществлялись в период с 14.00 по 21.00 по запросу украинской стороны.