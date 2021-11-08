Білорусь раптово припинила експорт електроенергії в Україну. Фото: biz.liga.net

https://racurs.ua/ua/n162777-bilorus-raptovo-prypynyla-eksport-elektroenergiyi-v-ukrayinu-dokument.html

Ракурс

Білорусь з листопада припиняє постачання електроенергії на територію України. Причини такого рішення наразі не відомі.

Відповідний лист компанії «Біленерго» опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook енергетичний експерт Ольга Кошарна.

ДПО «Біленерго» повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених контрактів не здійснюватиметься. Укладання нових контрактів також не планується, — йдеться в документі.



Листи отримали українські компанії — учасники ринку електричної енергії. Документ датований сьогоднішньою датою і попри те, що імпорт із Білорусі 8 листопада відбувся, надалі його вже не буде.

«Ракурс» повідомляв, що два дні тому Україна знову почала отримувати електроенергію з Білорусі. Постачання здійснювалися в період з 14.00 до 21.00 за запитом української сторони.