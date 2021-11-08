К украинской делегации в ТКГ присоединилась Верещук

К украинской делегации в ТКГ присоединилась Верещукhttps://racurs.ua/n162776-k-ukrainskoy-delegacii-v-tkg-prisoedinilas-vereschuk.htmlРакурс
Ирина Верещук присоединится к украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ). На переговорах министр по реинтеграции временно оккупированных территорий сосредоточится на гуманитарных и социальных вопросах.
После перехода Резникова в Минобороны к делегации ТКГ присоединится Ирина Верещук, — заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
По его словам, украинская делегация в ТКГ должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов.
3 ноября Резников покинул пост первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ в связи с назначением на должность министра обороны Украины.
Никифоров рассказал, что Офис президента Украины выступает за создание новой рабочей подгруппы в рамках минской переговорной площадки. Новая подгруппа должна заниматься возвращением Украине контроля над участком границы вдоль оккупированного Донбасса.
Напомним, Ирину Верещук Верховная Рада 4 ноября назначила вице-премьер-министром Украины и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Такое решение поддержали 260 нардепов.