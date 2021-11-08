К украинской делегации в ТКГ присоединилась Верещук

https://racurs.ua/n162776-k-ukrainskoy-delegacii-v-tkg-prisoedinilas-vereschuk.html

Ракурс

Ирина Верещук присоединится к украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ). На переговорах министр по реинтеграции временно оккупированных территорий сосредоточится на гуманитарных и социальных вопросах.

После перехода Резникова в Минобороны к делегации ТКГ присоединится Ирина Верещук, — заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, украинская делегация в ТКГ должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов.

3 ноября Резников покинул пост первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ в связи с назначением на должность министра обороны Украины.

Никифоров рассказал, что Офис президента Украины выступает за создание новой рабочей подгруппы в рамках минской переговорной площадки. Новая подгруппа должна заниматься возвращением Украине контроля над участком границы вдоль оккупированного Донбасса.

Напомним, Ирину Верещук Верховная Рада 4 ноября назначила вице-премьер-министром Украины и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Такое решение поддержали 260 нардепов.